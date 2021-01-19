حملة مرورية بالإسماعيلية تسفر عن 1442 مخالفة متنوعة

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور، والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1442.وتم تحرير مخالفات مرورية متنوعة وشملت 464 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و69 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و78 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات و86 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير24 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و31 مخالفة بيئة وتحرير 21 مخالفة خط السير و34 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 6 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و27 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و63 مخالفة مواقف عشوائية و15 مخالفة طمس لوحات معدنية و31 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و153 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 33 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير 53 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير 43 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 31 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض غير المخصص لها كما تمكنت الحملة من العثور على سيارة متروكة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.