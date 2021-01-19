رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مرورية بالإسماعيلية تسفر عن 1442 مخالفة متنوعة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:28 م
المرور
المرور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور، والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1442.

وتم تحرير مخالفات مرورية متنوعة وشملت 464 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و69 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و78 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات و86 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير24 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و31 مخالفة بيئة وتحرير 21 مخالفة خط السير و34 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 6 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و27 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و63 مخالفة مواقف عشوائية و15 مخالفة طمس لوحات معدنية و31 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و153 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 33 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير 53 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير 43 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 31 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض غير المخصص لها كما تمكنت الحملة من العثور على سيارة متروكة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

موضوعات متعلقة

تفاصيل المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

رئيس البرلمان: النواب تقدموا بـ100 بيان عاجل

عاهل الأردن وولي العهد يودعان الرئيس السيسي في ختام زيارته لعمان

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات «المجلس الأعلى للثقافة» لهذا اليوم

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»