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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:25 م
حلوى نادي الجزيرة
حلوى نادي الجزيرة
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صفوت، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام سيدات بصناعة حلوى عليها أشكال وإيحاءات جنسية داخل نادي الجزيرة؛ للاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

وأدلت المتهمة «بهيرة»، صانعة الحلوى، باعترافات تفصيلية أمام النيابة نافية تهمة خدش الحياء، وتصنيع حلوى عليها أشكال جنسية، مضيفة أن إحدى السيدات اعتدن على التعامل معها وشراء منتجاتها، وأنها طلبت منها عمل حلوى على شكل مميز بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان تصنيع الحلوى دعابة منهم، وليس الهدف منهم نشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة إلى أن تلك الأشكال الجنسية الهدف منها الهزار والضحك.

وتفحص الجهات الأمنية الصور الخادشة للحياء، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعضاء فى نادى الجزيرة يحملون تورتة بها أشكال جنسية أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن، وتواصل الجهات الأمنية فحص الصور لتحديد الأشخاص التى كانت متواجدة في الحفل.

وقررت النيابة التحفظ على هاتف المتهمة، والتي من خلالها تم تفريغه وتبين وجود محادثات على من السيدة التي طلبت تصنيع الحلوى، وجارِ استدعائها لسماع أقوالها.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، واقتيدت من قبل قسم شرطة قصر النيل، وأنهيت إجراءات إخلاء السبيل بعد دفع الكفالة.

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