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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عاهل الأردن وولي العهد يودعان الرئيس السيسي في ختام زيارته لعمان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:21 م
السيسي و عبدالله
السيسي و عبدالله الثاني
نيفين أشرف
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ودّع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمطار ماركا في عمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اختتم زيارة للمملكة استغرقت يومين.

وكان في وداع الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الأردني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، ورئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفير المصري في الأردن وأركان السفارة.

وعقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني جلسة مباحثات ثنائية منفردة في عمان، تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة مجالات التعاون التجاري، والتنموي، والاستثماري فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عاهل الأردن عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالأردن.

وضم الوفد المرافق للرئيس السيسي، خلال الزيارة، وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والسفير المصري في الأردن.

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