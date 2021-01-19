التفتيش على 840 منشأة في مجال العمل بالغربية

قال فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال ديسمبر الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 840 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخرى، وتلقي 4 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 3 شكاوي منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلًا عن بحث 8 شكاوى أخري قدمت ورقيًا.وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه أخرى، وسداد مصروفات علاجية لـ5 عمال بمبلغ 970 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 5 آلاف و970 جنيهًا لـ7 عمال من المسجلين بالوحدة.أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 690 منشأة وإعادة التفتيش على 646 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ771 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 55 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".