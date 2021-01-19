إنقاذ 24 مهاجرا وانتشال جثة شخص قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية إنقاذ 24 مهاجرا وانتشال جثة رجل واحد من بحر إيجة قبالة جزيرة ليسبوس، فيما بدأت عملية بحث وإنقاذ لأشخاص يحتمل أن يكونوا مفقودين.وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن المهاجرين وفدوا من تركيا، وقد تم نقلهم من المنطقة بواسطة سفينة تابعة لقوات خفر السواحل.وأفادت قوات خفر السواحل اليونانية بأنه تم الاستعانة بمروحية وعدة زوارق للبحث في المنطقة بعد تقارير تفيد باحتمال فقدان ثلاثة أشخاص آخرين، فيما لم يتضح بعد كيف وصلت المجموعة أو ما حدث لقاربهم.