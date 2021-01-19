وزير التعليم العالي يوجه التحية للأطقم الطبية: قاموا بعمل بطولي

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر للأطقم الطبية في المستشفيات ومستشفيات العزل وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب: الأطقم الطبية قامت بعمل بطولي لمواجهة الوباء اللعين ويعملون ليل نهار منهم من فاضت روحه إلى خالقها وذهبوا شهداء ومنهم من أصيب وشفاه الله وعاد مجددا لميدان المعركة". واستطرد: "نتمنى أن يخفف الله الآلام ونحقق الانتصار على الوباء اللعين".وكشف الوزير عن دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا وكشف بالأرقام الاستعدادات من خلال أعداد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة.وقال إنه مع زيادة الأزمة تم الاستعانة بـ 4000 غرفة عناية مركزة وتوفير ما يقرب من 3000 سرير.