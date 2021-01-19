شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، من انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.فيما قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة حيث إنها أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تصل 18 درجة على القاهرة، وتسجل غدا 17 درجة، مشيرة إلى أننا سنشعر بالبرودة خلال النهار والليل.وأضافت "شاكر" أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح، يزيد من الإحساس بالبرودة وسيؤدي إلى بعض الرمال والأتربة المثارة على بعض المناطق والطرق الصحراوية والسريعة، موضحة أن هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وبداية من نهاية اليوم ستزيد السحب على القاهرة وتشهد سقوط أمطار بداية من الليلة وحتى غد وستكون أمطارا خفيفة ومتوسطة.وأوضحت أن بداية من يوم الخميس القادم، سنشهد حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، مصاحبة إلى الشبورة المائية، مؤكدة أن كثافة الشبورة المائية ستزيد من يوم الجمعة والسبت وتصل إلى حد الضباب.