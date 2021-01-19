4835 إصابة جديدة و291 وفاة بكورونا بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 4835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و443 ألفًا و804 حالات.وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 291 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفًا و698 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و197 ألفًا و34 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 9 آلاف و315 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.