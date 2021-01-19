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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير التعليم العالي يكشف أمام النواب إنجازات برنامج الحكومة منذ 2018

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:12 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجم الإنجازات في برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية منذ 2018 وحتى الآن.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال: "قطعنا أشواط طويلة في مشوار التطوير والتحديث والبنية التحتية للمنظومة التعليمية، موجها التحية للجنة التعليم والبحث العلمي في الفصل التشريعي الأول الذين ساهموا في عدة تشريعات هيأت البيئة المناسبة للعمل وكانوا خير عون في متابعة العمل".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نتطلع للعمل مع اللجنة الحالية لتحقيق مزيدا من الإنجازات في ملف التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35،5 مليار في 2018، مشيرا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة.

وأكد أن عدد الكليات وصلت إلى 460 كلية بعدما كانت 449 في 2018، مشيرا إلى أن الكليات الحاصلة على الاعتماد وصلت إلى 168 بعدما كانت 98.

وفيما يتعلق بالبرامج الجديد فوصلت إلى 188 بعدما كانت 171 في 2018، فيما وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفى فقط.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط، ووصل عدد الكليات بها إلى 260 كلية بعدما كانت 162، فضلا عن الوصول إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية.

وبشأن المعاهد الخاصة، أكد وزير التعليم العالي، أنها وصلت إلى 172 معهدا بعدما كانت 160 فقط في 2018، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من 3 جامعات أهلية دولية جديدة، وستصبح 4 جامعات في 202120202.

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.

وبشأن عدد طلاب الجامعات، أكد الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2،6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018، ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.

وبشأن الأبحاث، أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.

وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعات، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.

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