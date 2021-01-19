ألمانيا تمدد الاغلاق العام حتى 15 فبراير

كشفت مسودة قرار للحكومة الاتحادية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تريد تمديد إجراءات الإغلاق العام لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى 15 فبراير، فضلا عن إلزام السكان بوضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر.واقترحت مسودة القرار استمرار إغلاق المدارس حتى منتصف فبراير وزيادة المساعدات للشركات المتضررة من تمديد الإغلاق العام، كما اقترحت تشكيل مجموعة عمل لتحديد كيفية إنهاء هذه الإجراءات على نحو آمن ومنصف.ومن المنتظر أن تجتمع ميركل اليوم الثلاثاء مع مسؤولين محليين لمناقشة إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.