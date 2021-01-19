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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقف الملاحة البحرية ببوغاز رشيد وميناء المعدية وإدكو لسوء الطقس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عن توقف حركة الملاحة البحرية ببوغاز رشيد وميناء المعدية وادكو، بسبب سوء حالة الطقس.

وتعرضت مدن وقرى المحافظة، لموجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار متقطعة ورياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والري وكافة الجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدى 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتاكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار ومراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف وإلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم.

وطالب المحافظ، بمراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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