صيانة محطة مياه القنطرة شرق وراء انقطاع المياه في شمال سيناء

أعلنت شركة مياه الشرب بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، توقف ضخ مياه الشرب إلى محافظة شمال سيناء بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه القنطرة شرق المغذية إلى المحافظة.وقالت الشركة، في بيان لها، إن التيار الكهربائي انقطع في محطة تنقية وترشيح المياه بمدينة القنطرة شرق بسبب قيام شركة كهرباء القناة بتغيير منظومة الحريق بالمحطة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى مدن محافظة شمال سيناء والقرى التابعة.وأكدت الشركة، تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بواسطة عناصر شركة كهرباء القناة لحين عودة التيار الكهربائي، وسيجري إخطار المواطنين بالانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى إلى جميع أرجاء محافظة شمال سيناء.