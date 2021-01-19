تعيين 1783 شابًا بالغربية خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، 1783 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 39 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4606 شابًا، كما تم توفير 375 فرصة عمل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 1567 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 33 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.