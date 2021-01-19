قنا تُعلن عن وظائف جديدة للمؤهلات العليا

أعلن ديوان عام محافظة قنا، حاجته لكوادر بشرية من خارج الجهاز الإداري للدولة، للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية عن طريق التعاقد.وأوضح ديوان عام المحافظة، في بيان له، حاجته لـ4 مهندسين متخصصين في مجال "GIS" مع توافر الشروط الآتية:_ الحصول على مؤهل عال مناسب (بكالوريوس هندسة، علوم، آداب جغرافيا أو غيرها بذات المجال)._ خبرة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتعامل مع صور الأقمار الصناعية._ الحصول على رخصة قيادة الحاسب الآلي ICDL._ اجتياز اللغه الانجليزية اختبار TOEFL من جهة معتمدة._ اجتياز الاختبارات المطلوبة.مع تقديم المستندات الدالة على توافر تلك الشروط، وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية.وأشار إلى أنه يتم تقديم الملف من أصل و5 صور باليد لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة قنا، في الفتره من 19 من شهر يناير الحالي، وحتى 4 من شهر فبراير المقبل.