منة فضالي تُبهر متابعيها بفستان أحمر (صور)

ظهرت الفنانة منة فضالي في صورة جديدة لها عبرحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".وكانت منة فضالي متألقة في الصورة وهي ترتدي فستان أحمر مبهج إعتمدت مكياج قوي.وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.