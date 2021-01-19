«العالمي للصوفية»: زواج التجربة زنا مقنن

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، رفضه لما سمي بزواج التجربة والذي طالب البعض بتقنينه مؤخراَ، الأمر الذى وصفه الاتحاد العالمي للصوفية بالزنا المقنن، والمخالف للقوانين والـعراف الإسلامية، ولذلك وجب على المؤسسات الدينية المصرية الأزهر والإفتاء التصدي لمثل هذه الأمور التي تهدد استقرار وسلامة الآسرة المصرية.وأوضح الاتحاد على لسان رئيسه الدكتور علاء الدين أبو العزائم، إن هناك من يريد نشر الفكر العلماني في المجتمع المصري، عبر هذه الدعوات غير السوية ولذلك وجب علينا جميعًا التوحد ضد هذه الأمور، حتي يتم منعها والقضاء عليها، ويجب علي المؤسسات الرسمية في الدولة المصرية محاسبة ومعاقبة من يطالبون بهذا الانفلات الأخلاقي حتى يكونوا عبرة لغيرهم.