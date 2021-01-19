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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تعليم النواب»: اكتشفنا حصول حملة «دبلومات» على مؤهلات طب من جامعات خارجية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:07 م
النائب سامي هاشم
النائب سامي هاشم
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجا للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانيين.

وأضاف: "انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب إحاطة، وكانت الوزارة متعاونة وترد بحللول على كافة المشكلات".

واستطرد هاشم خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية، بعد اكتشاف أن هنام من حصل على دبلوم تجارة واستطاع الحصول على مؤهل كلية الطب من بعض الجامعات الخارجية، ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة.

وأشار النائب إلى أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج التي قدمه كل منهم لتولي رئاسة الجامعة، وماذا عمل منه ونفذ منه.

وقال إن كل رئيس جامعة قدم خطة عمل لتولي رئاسة الجامعة تصلح لإصلاح التعليم ولكن لم يتم تنفيذ شيئ منه.

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