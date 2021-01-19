انخفاض كبير في درجات الحرارة بشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم.فيما قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة حيث إنها أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تصل 18 درجة على القاهرة، وتسجل غدا 17 درجة، مشيرة إلى أننا سنشعر بالبرودة خلال النهار والليل.وأضافت "شاكر" أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح، يزيد من الإحساس بالبرودة وسيؤدي إلى بعض الرمال والأتربة المثارة على بعض المناطق والطرق الصحراوية والسريعة، موضحة أن هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وبداية من نهاية اليوم ستزيد السحب على القاهرة وتشهد سقوط أمطار بداية من الليلة وحتى غد وستكون أمطارا خفيفة ومتوسطة.وأوضحت أن بداية من يوم الخميس القادم، سنشهد حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، مصاحبة إلى الشبورة المائية، مؤكدة أن كثافة الشبورة المائية ستزيد من يوم الجمعة والسبت وتصل إلى حد الضباب.