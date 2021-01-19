الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الجسدية على صحفيين أتراك

أدن الاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، حوادث الاعتداء على صحفيين أتراك في تركيا، ودعا الاتحاد في بيان له النظام الحاكم في أنقرة برئاسة رجب طيب أردوغان لإجراء تحقيقات شاملة في الاعتداء الجسدي على 5 صحفيين أتراك.وقال الاتحاد في بيانه: «سجل اتحاد الصحفيين الأتراك في الأيام الخمسة عشر الأولى من عام 2021 خمس اعتداءات جسدية على صحفيين في تركيا، ويدين الاتحاد الأوروبي للصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين مع الشركات التابعة لهما في تركيا، تلك الاعتداءات، ويدعون السلطات التركية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة الجناة».يأتي هذا بعد أن كشفت المعارضة التركية عن تعرض 5 صحفيين أتراك لاعتداءات منذ بداية العام الجاري، وسط مخاوف من انتهاكات مستقبلية ضد الصحفيين والمعارضين، لاسيما أن العام الماضي شهد 17 حالة اعتداء على صحفيين، بينما سجل عام 2019 حالات اعتداء على 34 صحفيًا.و قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو "مجموعة عمل حقوق الإنسان" أوتكو تشاكروزر"، في تقرير عن انتهاكات تعرض لها الصحفيون في يناير الجاري:" لقد تعرض مراسل صحيفة "يني تشاغ" في أنقرة أورهان أوغور أوغلو إلى اعتداء جسدي يوم الجمعة الماضي".