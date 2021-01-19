10 نصائح لتفادي مشاكل طقس يناير الممطر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، كما ستكون حالة الطقس ليلا شديد البرودة ليلا، ولهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح لتفادي مشاكل الطقس الممطر في شهر يناير.1- عند تساقط الأمطار، يفضل عدم التواجد في الشوارع لتفادي الكثير من مشكلات الطقس.2- إذا اضطررت إلى الخروج من المنزل، عليك تفادي المياه المتراكمة حتى لا تغرز أقدامك فيها.3- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة، لتدفئة جسمك مع انخفاض درجات الحرارة.4- احرص على شراب السوائل الدافئة، للحفاظ على درجة حرارة جسدك بدون جفاف.5- عدم السير بجوار أي جهاز كهربائي في الشارع عند تساقط الأمطار، وعدم لمس أي عمود إنارة.6- تجنب قيادة السيارة بجوار الكباري والأنفاق.7- احذر السير بسرعات عالية بالسيارة تتجاوز الـ60 كم.8- متابعة النشرة الجوية اليومية لمعرفة أماكن الأمطار ودرجات الحرارة.9- مراجعة السيارة والتأكد من وجود ماسحات السيارة الأمامية.10- عدم ركن السيارات أسفل الأشجار لتفادى تحطيمها.