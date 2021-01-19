رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري مناشدًا اللبنانيين: خطورة انتشار كورونا تستدعي وعيًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:03 م
الحريري
الحريري
أ ش أ
طباعة
حذر رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري، من الخطورة البالغة لانتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي وعيًا مجتمعيًا عميقًا بأهمية الإجراءات الصحية الوقائية، ومناشدا اللبنانيين بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة في سبيل وقف تفشي الوباء.

وقال الحريري - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه "فوق كل العقد والعراقيل والتجاذبات التي تمنع تشكيل الحكومة الجديدة، تبقى جائحة الكورونا مسألة وطنية وأخلاقية وإنسانية لا تتحمل المزايدة والإهمال والتبريرات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية مهما كانت حدتها".

وأضاف: "لقد أصبح لبنان على شفير الوصول إلى الموقع الأول في الإصابات، وهو أمر في منتهى الخطورة ويعني اللبنانيين والمقيمين والنازحين دون استثناء، ويستدعي وعيًا عميقًا للتداعيات الصحية في حال استمرت الأحوال على ما هو جار من مخالفات وإجراءات لا ترقى إلى مستوى الخطر".

وتابع قائلا: "ندائي اليوم إلى كل اللبنانيين، خصوصا إلى أهلنا وأحبتنا في المناطق والأحياء الشعبية، بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة، فنحن أمام وباء لا يرأف بأحد، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، متعلما أو أميا، مواطنا أو مقيما، ومسلما أو مسيحيا".

وشدد على أنه بموازاة مسئولية الدولة وواجبها في توفير متطلبات العيش الكريم خصوصا للفقراء وذوي الدخل المحدود والمياومين الذين يجاهدون من أجل لقمة العيش ويعجزون عن تأمين قوتهم كفاف يومهم، فإن هناك مسئولية أخلاقية تقع على المقتدرين في كل الطوائف والمناطق والأحزاب والقطاعات الاقتصادية، للتضامن والتعاون على مساعدة المحتاجين ورفع جائحة العوز والجوع عن المواطنين.

وأوضح قائلا: "المسئولية الكبرى تقع على اللبنانيين والمقيمين مجتمعين، بدءا من بيوتنا وبيئاتنا وأحزابنا ومساجدنا وكنائسنا، مسئولية الالتزام الصارم بموجبات الوقاية والسلامة والانضباط".

وأشار الحريري إلى أن الطاقم الطبي والصحي اللبناني، في المستشفيات الحكومية والخاصة والصليب الأحمر والدفاع المدني والمختبرات والصيدليات والعيادات والمستوصفات، يشكل خط الدفاع الأول عن سلامة الناس ومكافحة الوباء، غير أن الواجب الوطني والأخلاقي يستدعي من الجميع، مواطنين ومسئولين، توفير الحماية ومقتضيات السلامة لهذا "الطاقم الفدائي" ليتمكن من القيام بدوره وعدم تحميله ما لا طاقة له على تحمله.

وأضاف: "ونحن في هذا المجال سنبدأ بأنفسنا، لنناشد كل الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الشهيد رفيق الحريري في المناطق، أخذ هذا النداء على محمل الجد والالتزام، والامتناع عن تنظيم أية أنشطة مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد ورفاقه، بما في ذلك التجمع أمام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات.. لقد خطف وباء الكورونا من بيننا أصدقاء وأحباء وأقرباء، ودخل بيوتنا دون استئذان ليزرع الرعب والقلق على المصير. إنه يحصد المواطنين فردا فردا لكن الإهمال سيفتح له أبواب المأساة".

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

الإفتاء تحسم أمر «زواج التجربة»: منع الزوج من حقه في الطلاق باطل

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

الصور

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنح السفارة الأمريكية للتبادل الطلابي

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

ربيعة جلطي: الكتابة العربية في مجملها خارجية تغتال الـ«أنا» لصالح الجماعة

مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة أطفال حول التراث المغمور بالمياه

تعرف على فعاليات «المجلس الأعلى للثقافة» لهذا اليوم

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»