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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:02 م
أمير الكويت
أمير الكويت
نيفين أشرف
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أجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الكويتيين في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد قبول استقالة الحكومة الأخيرة.

واجتمع أمير الكويت، مع كل من؛ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون.

ورفع رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، جلسة مجلس الأمة العادیة الیوم الثلاثاء، نظرًا لصدور الأمر الأمیري بقبول استقالة الحكومة ولاعتذارھا عن عدم حضور الجلسة.

وقال الغانم في كلمة له خلال الجلسة إن ذلك یأتي "نظرًا لاستقالة رئیس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأمیري بتاریخ 18 ینایر 2021 بقبول ھذه الاستقالة على أن یستمر كل منھم بتصریف العاجل من شؤون منصبه لحین تشكیل الوزارة الجدیدة".

وأضاف: "كما تسلمت كتابًا من وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة والذي تقدم فیه باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقررة الیوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء وذلك لصدور الأمر الأمیري بقبول استقالة الحكومة وعلیھ ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة".

وكان أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الإثنین، أمرًا أمیریًا بقبول استقالة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزراء فیما یستمر كل منھم في تصریف العاجل من شؤون منصبه لحین تشكیل الوزارة الجدیدة.
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يجري لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة

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