«التسويق.. الإبداع والابتكار والريادة».. ورشة عمل بـ«تجارة القناة»

أعلن الدكتور أحمد زكي حسين متولي، رئيس جامعة قناة السويس، عن استمرار خطة الأنشطة الطلابية ومواصلتها هذا العام وفق المستجدات التى تم اتخاذها لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، بعقد كلية التجارة جامعة القناة اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "التسويق.. الإبداع والابتكار.. الريادة".وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الورشة تأتى ضمن خطة قطاع التعليم والطلاب لعقد سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية بالقطاع وتهيئتهم للعمل فى ظل جائحة كورونا، كما تهدف ورش العمل إلى التنسيق بين العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارات رعاية الشباب بالكليات والإتحادات الطلابية بهدف دعم وتشجيع ممارسة الأنشطة الطلابية عن بعد.وأضاف، أن ورشة العمل يحاضر بها الدكتورة رانيا حمدى الطويل المدرس بقسم إدارة الأعمال.