«أبلكيشن موبايل» يعزل وزير صحة بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه سيعزل نفسه حتى يوم الأحد بعدما تلقى تنبيها من تطبيق على الهاتف المحمول تابع لهيئة الصحة العامة من أنه قد يكون خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.وكتب هانكوك على تويتر: "تلقيت ليلة أمس تنبيها من تطبيق إن إتش إس كوفيد-19 لعزل نفسي لذلك سأظل في المنزل ولن أغادره أبدا حتى يوم الأحد".