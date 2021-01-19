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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أجنبي زور توكيلًا لبيع شقة زوجته المتوفاة بمدينة نصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:02 م
ضبط أجنبي
ضبط أجنبي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط توكيل مزور بحوزة أجنبي الجنسية داخل شهر عقاري بالقاهرة.

أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة اعتزام أحد الأشخاص التقدم إلى أحد مكاتب الشهر العقارى وبحوزته توكيل مزور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه يحمل جنسية أجنبية، وعثر بحوزته على توكيل صادر من إحدى السيدات تحمل ذات الجنسية "متوفاة " لصالح زوجها يحمل ذات الجنسية، ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد مكاتب التوثيق فى حق البيع للنفس وللغير بشأن إحدى الشقق الكائنة بمنطقة مدينة نصر.

وضبط توكيل صادر من زوج السيدة المشار إليها لصالح المتهم ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لذات مكتب التوثيق فى حق بيع للنفس والغير بشأن ذات الشقة وجميعهم مزورين.

بمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من زوج السيدة المذكورة بقصد التصرف بالبيع فى الشقة المشار إليها لصالح أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وعدم علمه بكونها مزورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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