«مش بالطلب».. رئيس «النواب» ينظم آلية إدارة الجلسة العامة وكلمة الأعضاء

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لرئيس المجلس سلطة واسعة في إدارة الجلسة، وتحديد بداية مناقشة أى موضوع وانتهائها، لافتا إلى أن المادة 8 من اللائحة الداخلية التى تقضى بأن يفتتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهائها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.وأشار رئيس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى المادة 290 التى تقضى بأنه لا يجوز لأحد أن يتحدث إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك.وأوضح المستشار حنفى جبالى، أن مجرد طلب الكلمة في حد ذاته ليس كافيا لأن يتحدث مقدم الطلب، وإنما لا بد أن يأذن له رئيس المجلس بذلك، وهذه سلطة تقديرية لرئيس المجلس يستعملها وقتما يشاء.واستشهد رئيس مجلس النواب بالمادة 294 التى تجيز لرئيس المجلس أن يأذن بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم، مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا، ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك، مؤكدا أن ذلك يعنى أن التقيد بترتيب طلب ليس مطلقا، وإنما مقيدا بمراعاة رئيس الجلسة صالح النقاش فى الموضوع المعروض.وأشار جبالى، إلى المادة 215 من اللائحة التى تعطى لرئيس المجلس حق إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع استوفى بحثا، لافتا إلى أن الاكتفاء بعدد معين من المتحدثين هو سلطة تقديرية مطلقة لرئيس المجلس.وتابع: "ليس من الضرورى والإلزام على رئيس المجلس، أن يعطى الكلمة لمن يطلبها، وإنما يحق له استعمال سلطته التقديرية فى إدارة المناقشات حسبما يقتضى الصالح العام والتنوع في توزيع الكلمة، بحيث لا يكون الحديث قاصر على عدد معين من الأعضاء، وأن تكون هناك فرصة للجميع للحديث".