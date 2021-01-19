العراق تقرر استخدام أسترازينيكا وسينوفارم بشكل طارئ

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء بإقرار العراق استخدام أسترازينيكا وسينوفارم بشكل طارئ.يأتي هذا فيما حذرت وزارة الصحة العراقية أمس الاثنين من موجة ثانية قد تكون أقسى من الموجة الأولى، مشيرةً إلى احتمال حدوث تحور بالسلالة في العراق أو انتقاله من البلدان الأخرى.وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع الموقف الوبائي كون أمد المناعة التي تمنحها الإصابة لا يزال غير معروف مع إمكانية الإصابة مرة أخرى والتحور المستمر بسلالات الفيروس.