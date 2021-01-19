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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية» توقف أعمال بناء مخالف بالعجمي وشرق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:59 ص
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف
هبه عويضه
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، وأثناء مرور الأجهزة التنفيذية بحي العجمي بمنطقة "أبوثلاث"، تبين وجود أعمال خرسانية وبناء مخالف عبارة عن صب الدور الثامن بالعقار الكائن بشارع الأهرام.

وعلى الفور شن الحي برئاسة السيد موسى حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إزالة الدور الثامن علوي بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، رصد حي شرق برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، أعمال بناء مخالف بمنطقة أبيس الثانية بالموقع الكائن خلف مصنع الممتاز بالطريق الدائري، وجرى إزالة المخالفات عبارة عن صب أعمدة وبناء أسوار وتركيب بوابة تم إزالتهم بالكامل، كما تم التحفظ على البوابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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