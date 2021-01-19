جامعة القناة تنفذ ورشة حول أهمية برنامج CAT TOOLS ومستقبل الترجمة

تعقد اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس، تحت عنوان"أهمية برنامج CAT TOOLS والتوجهات المستقبلية لمجال الترجمة.وتقام الورشة تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.يحاضر بالورشة، ومحمد يوسف فطيم تأتى الورشة بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم رئيس اتحاد الطلاب وبتنسيق من الدكتورة سارة محمود منسق الأنشطة بكلية الألسن.