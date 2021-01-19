محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بمجمع «التمور»

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجمع التمور المطور بمدينة الخارجة يرافقه سكرتير عام المحافظة ورئيس المركز.تابع منظومة العمل داخل المجمع وتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج المختلفة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما التقى بالعاملين بالمجمع من أبناء المحافظة، ووجه الزملوط بدراسة واقتراح آلية لزيادة الطاقة الإنتاجية وضمان حقوق العاملين بالمجمع.يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ الوادي الجديد، بالمشروعات القائمة بالمحافظة وتشجيع أصحابها على الإنتاج والتنمية لخلق فرص عمل لجميع فئات المجتمع.