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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

132.1 ألف إصابة بكورونا في عُمان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:55 ص
كورونا
كورونا
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ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 132 ألفًا و146 إصابة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الوفيات في السلطنة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1516 بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124 ألفًا و398 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.

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