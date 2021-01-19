132.1 ألف إصابة بكورونا في عُمان
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:55 ص
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ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 132 ألفًا و146 إصابة.
وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الوفيات في السلطنة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1516 بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124 ألفًا و398 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.
وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الوفيات في السلطنة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1516 بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124 ألفًا و398 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.