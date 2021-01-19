132.1 ألف إصابة بكورونا في عُمان

ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 132 ألفًا و146 إصابة.وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الوفيات في السلطنة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1516 بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124 ألفًا و398 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.