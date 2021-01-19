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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجنة لتشغيل كافة شبكات المرافق بشمال سيناء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:55 ص
محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة
مصطفى دياب
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أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتشغيل مركز شبكات المرافق بشمال سيناء.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الفريق سيكون برئاسة عمر مصطفى الكاشف، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، بجانب 26 موظفًا آخرين في مختلف التخصصات الوظيفية.

أضاف سكرتير عام المحافظة، أن المركز يختص بتسجيل جميع شبكات البنية التحتية والفوقية في المحافظة من خلال خرائط مساحية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات لمسارات شبكات المرافق على الحواسب الآلية، وتنسيق الأعمال بين الأجهزة العاملة في مجال شبكات المرافق، وعقد دورات تدريبية للعاملين في المركز.

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