عبدالغفار: 151.5 مليار جنيه استثمارات التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في تحقيق برنامج الحكومة لتطوير وتحديث بنية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.وأشار عبدالغفار، في بيانه أمام مجلس النواب، حجم الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية هي تحديث جودة التكنولوجيا وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال برامج حديثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وكشف عبدالغفار بالأرقام عن حجم إنجازات الوزارة من خلال استعراضه أرقامًا بين عام 2018 و2020، مشيرًا إلى زيادة الموازنة الموازنة 12%، وأن إجمالي الاستثمارات في مجال التعليم العالي 151.5 مليار جنيه، مباشرة 140 مليار جنيه وغير المباشرة 11.5 مليار جنيه.وأوضح أن عدد المستشفيات الجامعية زادت من 106 إلى 115 مستشفى جامعيًا، وزادت عدد الجامعات الخاصة من 26 إلى 36 جامعة، 3 تكنولوجيات جديدة، و3 جامعات أهلية جديدة، مع زيادة عدد الكليات الخاصة إلى 260 كلية، والمعاهد الخاصة 172، وزيادة أعضاء هيئة التدريس لـ126 ألف، وعدد الطلاب الوافدين 43% مع 32 ألف بحث في عام 2020.وفي مجال التطوير التشريعي والحوكمة، تم عرض والانتهاء من 18 مشروع قانون، والموافقة على 17 اتفاقية، وفي مجال تعديل القوانين لم يكن هذا يتم لولا جهود لجنة التعليم بمجلس النواب، ومنها قانون إنشاء وكالة الفضاء وإيجاد هيئة متخصصة لاقتحام مجال الفضاء، وإنشاء وتنظيم فروع التعليم الأجنبي في مص، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.وأشار إلى تقدم معدلات وترتيب الجامعات المصرية على مستوى العالم، مشيدًا بالدور البطولي الذي تقوم به المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا.