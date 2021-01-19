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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب: البرلمان بدأ في مناقشة قانون نقابة المهندسين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:54 ص
المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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صرح المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية ووكيل أول نقابة المهندسين، أن لجنة الإسكان بالبرلمان استعرضت أمس الاثنين مشروع قانون نقابه المهندسين الصادر سنه 1974 والذي تم مناقشه خلال الفصل التشريعي الأول ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يعرض على الهيئة التشريعية السابقة للموافقة عليه.

وأشار أن القانون تم تحويله إلى جلسه عامة داخل البرلمان للموافقة عليه خلال الأيام القادمة، لافتا إلى الدور الهام الذي قامت به لجنة الاإسكان في البرلمان ممثلة في النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنه ووكلاء اللجنة النواب ايهاب منصور وطارق عثمان والنائب أمين محمد على أمين سر اللجنة.

وأشار النائب أحمد عثمان أن التعديلات التي طرأت على القانون وتجهيزه قبل تقديمه للبرلمان استمرت ثلاث سنوات داخل نقابة المهندسين الرئيسية والتي قامت بدور هام في التعديلات على بعض بنود القانون بدءا من النقيب العام للمهندسين مرورا بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والحوار المجتمعي مع جموع المهندسين بالنقابه والنقابات الفرعيه على مستوى مصر.

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