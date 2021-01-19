نائب: البرلمان بدأ في مناقشة قانون نقابة المهندسين
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:54 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
صرح المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية ووكيل أول نقابة المهندسين، أن لجنة الإسكان بالبرلمان استعرضت أمس الاثنين مشروع قانون نقابه المهندسين الصادر سنه 1974 والذي تم مناقشه خلال الفصل التشريعي الأول ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يعرض على الهيئة التشريعية السابقة للموافقة عليه.
وأشار أن القانون تم تحويله إلى جلسه عامة داخل البرلمان للموافقة عليه خلال الأيام القادمة، لافتا إلى الدور الهام الذي قامت به لجنة الاإسكان في البرلمان ممثلة في النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنه ووكلاء اللجنة النواب ايهاب منصور وطارق عثمان والنائب أمين محمد على أمين سر اللجنة.
وأشار النائب أحمد عثمان أن التعديلات التي طرأت على القانون وتجهيزه قبل تقديمه للبرلمان استمرت ثلاث سنوات داخل نقابة المهندسين الرئيسية والتي قامت بدور هام في التعديلات على بعض بنود القانون بدءا من النقيب العام للمهندسين مرورا بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والحوار المجتمعي مع جموع المهندسين بالنقابه والنقابات الفرعيه على مستوى مصر.
وأشار أن القانون تم تحويله إلى جلسه عامة داخل البرلمان للموافقة عليه خلال الأيام القادمة، لافتا إلى الدور الهام الذي قامت به لجنة الاإسكان في البرلمان ممثلة في النائب عماد سعد حموده رئيس اللجنه ووكلاء اللجنة النواب ايهاب منصور وطارق عثمان والنائب أمين محمد على أمين سر اللجنة.
وأشار النائب أحمد عثمان أن التعديلات التي طرأت على القانون وتجهيزه قبل تقديمه للبرلمان استمرت ثلاث سنوات داخل نقابة المهندسين الرئيسية والتي قامت بدور هام في التعديلات على بعض بنود القانون بدءا من النقيب العام للمهندسين مرورا بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والحوار المجتمعي مع جموع المهندسين بالنقابه والنقابات الفرعيه على مستوى مصر.