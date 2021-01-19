أمن المنافذ يحبط 4 عمليات تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها مستحضرات تجميل، أقمشة، بضائع أجنبية الصنع.وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 29 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات».وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1649 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 201 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.