تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه جرى اليوم الثلاثاء، تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 5 سفن أخرى، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، وغادرته سفينة أخرى، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، وأخرى بضائع عامة، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.