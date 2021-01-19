«أبوالغيط» يُقدم التنهئة لرئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الفترة القادمة ستشهد كثير من أوجه بين التعاون بين مجلس الشيوخ وجامعة الدول العربية، لا سيما في وجود قامة مثل السفير أحمد أبو الغيط، التي نرجو لها التوفيق.وقال "عبد الرازق"، أن الفترة القادمة يقينا ستشهد خطوات أوسع في مجال التلاقي العربي والزخم العربي وعودة قوته لسابق عهدها.وهنأ السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدًا على أن مجلس الشيوخ لو قيمة كبيرة وصفه نأخذها في الحسبان، والتعاون قائم لا سيما في ظل البرلمان العربي.حضر اللقاء كلا من وكيلي المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.