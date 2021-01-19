أفغانستان: مقتل 4 من الأمن و15 من طالبان في اشتباكات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 4 من أفراد قوات الأمن و15 من عناصر حركة طالبان في اشتباكات بإقليم قندوز شمال البلاد.وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن الاشتباكات وقعت في مدينة كوندوزي بعدما هاجمت عناصر طالبان موقعا أمنيا من عدة اتجاهات، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجمات.وأضاف البيان أن 12 آخرين من عناصر طالبان أصيبوا في الاشتباكات، فيما لم يصدر بعد تعليق من طالبان على الاشتباكات.