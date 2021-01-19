رئيس البرلمان: النواب تقدموا بـ100 بيان عاجل

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل 100 بيان عاجل، وأضاف خلال الجلسة العامة: تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس وفق ضرورات بعينها يقدرها بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة.وقال رئيس البرلمان: ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة، وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف.