رئيس البرلمان: النواب تقدموا بـ100 بيان عاجل
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:07 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل 100 بيان عاجل، وأضاف خلال الجلسة العامة: تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس وفق ضرورات بعينها يقدرها بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة.
وقال رئيس البرلمان: ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة، وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف.
وقال رئيس البرلمان: ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة، وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف.