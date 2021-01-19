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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح: تنظيم قوافل لضبط الأداء وتحقيق الجودة المهنية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء إدارة المتابعة وتنسيق المتابعة بحضور ممدوح حماد مدير إدارة المتابعة والسيد توفيق مدير تنسيق المتابعة بالقاعة الكبري بمقر ديوان تعليم مطروح.

وأكد سلامة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خريطة عمل محددة بتنظيم قوافل لضبط الأداء لتحقيق الجودة المهنية والتميز التعليمي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكافة مدارس مطروح في إطار محدد ومنظور جديد لمفهوم عمل المتابعة يسوده الالتزام بالجدية وتقدير المسؤولية والإخلاص في العمل خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وكيل تعليم مطروح على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لجميع مدارس المحافظة خاصة الموجودة بالقرى والنجوع النائية، والالتزام التام بالدقة والأمانة والمصداقية مؤكدا أننا يجب أن نلتزم بالعمل وتقدير المسؤولية والإخلاص والتفاني كي تؤدي المتابعة دورها المنوط به في ضبط العملية التعليمية بجميع الإدارات.

ووجه بتكثيف المرور على مدارس المحافظة على مدار العام الدراسي لتدعيم الإيجابيات والوقوف على المعوقات والسلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وسرعة معالجتها حرصا على الطلاب مع الالتزام بتقديم تقارير أسبوعية بانتظام عن محتوي تقارير زيارات أعضاء المتابعة وتنسيق المتابعة للمدارس لتحليلها ووضع الحلول الكفيلة بتجاوز العقبات الموجودة في مدارس مطروح والتي جاء ذكرها بتلك التقارير.

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