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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1357 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:51 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في الفلبين، 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 504 آلاف و84 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن البلاد شهدت انخفاضا في حالات الاصابة المسجلة حديثا، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 466 ألفا و249 شخصا بعد شفاء 324 مريضا في أخر 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أنه تسجيل 69 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي، وهو ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9 آلاف و978 حالة.. مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة أو الأشخاص الذين يخضعون للعلاج أو الحجر الصحي في الفلبين بلغ حتى الآن 27 ألفا و857 او 5.5٪ من إجمالي المصابين.

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