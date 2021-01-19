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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برتوكول تعاون بين كلية الهندسة وشركة الكهرباء بالإسماعيلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:50 ص
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
مصطفى دياب
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-وضع مركز بحوث الأمراض المعدية بكلية الطب ضمن خطة التطوير بالجامعة لمراكز طب العائلة

عقد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة لكلية الألسن لصدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 3 يناير 2021 بالموافقة على اللائحة المالية والإدارية لمركز الألسن للتدريب والترجمة كوحدة ذات طابع خاص بكلية الألسن.

وبدأت فعاليات المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم مناقشة الموضوعات الواردة بالمجلس، والذي عقد عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرى عموم القطاع وأعضاء المجلس.

و وافق رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على بروتوكول التعاون المشترك بين مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة، ومركز تدريب الكوادر الفنية بالإسماعيلية شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وكذلك وافق المجلس على وضع مركز البحوث والتدريب للأمراض المعدية بكلية الطب، ضمن خطة التطوير بالجامعة لمراكز طب العائلة حتى يتسنى دخوله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة.

وقرر "زكي" تشكيل لجنة لأعداد معايير وتحديد الجدول الزمنى لمسابقة "أفضل جامعة في مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع"، وطالب رئيس الجامعة باستحداث هذه الجائزة الجديدة من خلال لجنه مشكلة من أعضاء هيئة تدريس.

ووافق رئيس الجامعة على المقترح المقدم من عميد معهد الاستزراع السمكي، بشأن إيداع 2 لنش بمياه مدرسة البيئة بشرم الشيخ، بهدف تعظيم الاستفادة البحثية بمجال الأسماك والبحار وكذلك الاستفادة منهما في النشاط الاقتصادي لتعظيم الموارد المالية للمعهد.

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