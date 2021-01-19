كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها لمناقشة أي مسألة مع جارتها الشمالية

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن جيشها مستعد لمناقشة أي مسألة مع جارتها الشمالية عبر محادثات عسكرية لتخفيف التوترات العسكرية بين البلدين.وقال المتحدث باسم الوزارة بو سونج تشان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن اتفاق 19 سبتمبر العسكري بين الكوريتين ينص على أن البلدين اتفقا على مناقشة التدريبات العسكرية الكبيرة وتعزيز ترسانة الأسلحة، وغيرها من القضايا العسكرية عبر اللجنة العسكرية المشتركة بينهما.وأضاف المتحدث "أن الكوريتين لم تمارسا أعمالا عدائية ضد بعضهما البعض في المناطق العازلة البرية والبحرية والجوية المتفق عليها بالقرب من الحدود، ويتم إدارة الوضع العسكري في المناطق الحدودية بطريقة مستقرة منذ التوصل إلى الاتفاق العسكري في سبتمبر عام 2018"، مشددا على أن "البعض يقول إنه في الواقع يصبح الاتفاق غير معمول به، في حين أن ذلك نتيجة تشويه الواقع من منظور متحيز".وبشأن خطوط الاتصال العسكري بين الكوريتين، قال المتحدث إنها لا تزال معطلة منذ قطع الشمال جميع خطوط الاتصال العسكري من جانب واحد في يونيو العام الماضي.وجاء تعليق الوزارة بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن - أثناء المؤتمر الصحفي للعام الجديد - بأن البلاد يمكنها مناقشة كل ما يتصل بمسألة التدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين سول وواشنطن مع كوريا الشمالية عبر اللجنة العسكرية المشتركة بين الكوريتين، إذا اقتضى الأمر.