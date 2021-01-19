البيئة: بدء تدريب العاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظات والأفرع الإقليمية

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بزيارة محطة التجميع الوسيطة بدمنهور، والتى تم تسليمها مبدئيا للمحافظة خلال الأسبوع الماضى، من خلال لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة ما بها من أعمال ومنها تمهيد الطريق المؤدى للمحطة ورصفه بطول حوالى 300 متر وبعرض حوالى 8 أمتار.وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم البدء في فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظات والأفرع الإقليمية لتدريبهم على طرق تصميم وتنفيذ ومتابعة تنفيذ المدافن وتشغيلها، والذي يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة حاليا ضمن برنامج تدريبي متكامل للمحافظات تنفذه الأكاديمية العربية للتكنولوجيا كاستشارى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى مجال مدافن المخلفات الصلبة.وأشارت فؤاد، إلى أن البرنامج التدريبي للعاملين بمنظومة المخلفات افتتح أعماله الأسبوع الماضى بتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وفرع القاهرة الكبرى، ثم محافظة الشرقية تليها محافظتي البحيرة والفيوم.