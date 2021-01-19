القبض على مسجل خطر بحوزته كوكتيل مخدرات بسوهاج

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط مجموعة من المواد المخدرة بحوزة مسجل خطر.أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج قيام مسجل خطر بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، كمية من مادة الشابو المخدرة، كمية من مخدر الهيروين، 3 لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو، سلاح أبيض "كتر"، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالى.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.