توزيع 26 طنا من اللحوم المجمدة على الأسر والعمالة غير المنتظمة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم عن بدء توزيع 26 الف و100 كيلو من اللحوم المجمدة علي الاسر الأولى بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة ومتضرري العمالة غير المنتظمة.وقد وجه محافظ قنا الشكر والتقدير لجمعية الاورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا الى ان هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظةمن جهته قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، انه تم وضع خطة لضمان التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقري المحافظة.