فريق من «البيئة» يتفقد موقع مدفن المخلفات الصلبة بمدينة بدر في البحيرة

تفقدت لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي للوزارة في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع (المرحلة الأولى).وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزراة تفقد موقع مدفن المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر التابعة للمحافظة، ويمتد على مساحة حوالى 60 فدانًا، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال به.وأكدت فؤاد، البدء فى تنفيذ المدفن "خلية واحدة بكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 أفدنة، لتبلغ نسبة التنفيذ حوالى 65%، ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر مارس، مع إمكانية تنفيذ توسعات به لعدد 4 خلايا أخرى.