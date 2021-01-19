تطوير 16 قرية ضمن «حياة كريمة» في الإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وحدة مبادرة "حياة كريمة" برئاسة المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، بمتابعة كافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية، وذلك في نطاق المحافظة.وتفقدت اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال المبادرة بالمحافظة 16 قرية، بحضور الدكتور محمد أنور ترك، منسق مؤسسة "حياة كريمة" عن محافظة الإسماعيلية، ومحمد السيوفي، رئيس قرية التقدم، ومسؤولي الرصد والتوثيق الأماكن والاحتياجات التي أدرجت ضمن البرنامج بقرية التقدم، وتم المرور على هذه الأماكن علي الطبيعة والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم من أعمال البنية التحتية، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء ورصف وغاز وصيانة للمرافق العامة كما قامت اللجنة بجولة تفقدية لقرية الأمل.كما مرت اللجنة على عدد من القري للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرى القنطرة شرق ومنها قريه السلام الجديدة وتوابعها قريه الأحرار، وميت أبو الكوم، ورصدت اللجنة مشكلات المواطنين ومطالبهم في تحسين مستوى معيشتهمن ورفع كفاءة وإعادة تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والأسلاك وأعمده الإنارة والطرق والمدارس وخطوط الهواتف وشبكات الإنترنت.جاء ذلك بالإضافة لتنفيذ مبادرة " التصالح حياة" لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة، وتستمر اللجنة طوال الأسبوع في الرصد الميداني للوصول لإحتياجات مواطني تلك القري الفعلية.