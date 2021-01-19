انطلاق المائدة المستديرة «المزايا التنافسية للصكوك» 27 يناير

تنظم شركة "ميديا أفنيـو"، بالتعاون مــع جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدين، مائدة مستديرة افتراضية (أونلاين) عــن المزايــا التنافســية للصكوك عــن باقـي أدوات التمويل الأخرى، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021.وتناقش المائدة المستديرة مقومـات إصـدار صكـوك ناجحـة، والعوامــل التي تحــدد النــوع أو الصيغــة المناسبة للصك، وذلك بمشاركة حوارية لكافة الجهات المرتبطة بعملية إصدار الصك.ويأتي انطلاق المائدة المستديرة بعد نجاح ثلاث طروحات لإصدارات الصكوك واستعداد سوق المال لاستقبال 3 طروحات جديدة إحداها لشركات "عامر جروب"، إضافة إلى شركة استصلاح زراعي.وتستهدف السوق المصرية إصدارات صكوك بقيمة تتعدى 10 مليارات جنيه خلال العام الجاري 2021، بعدما ارتفعت إصدارات الصكوك بنهاية عـام 2020 إلى 5.1 مليار جنيـه، حيث بــادرت مجموعــة طلعــت مصطفى بطــرح أول صكــوك فــي الســوق المصرية بقيمة ملياري جنيه، ثم صكوك ثروة كابيتال بأكبر طرح صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، وكذلك طرح شركة القاهرة للاستثمار لطرح صكوك بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.وتتطـرق المائـدة المسـتديرة إلـى آليـات إصـدار الصكــوك وعمليــة التصكيــك وأطرافهــا، وكيفيــة تأهيــل الشــركات وتهيئتهــا لإصــدار صكــوك، إضافةً إلــى التصنيــف الائتماني للمشــروع الخــاص بالصــك ودراســات جــدوى المشــروع، والإطــار القانونــي لعمليــة إصــدار الصكــوك، وأيضــًا المعالجــات المحاســبية للصكوك، وكيــف تظهــر فــي ميزانيــات متطلبــات إعــداد نشــرة الشــركات، فضلًا عن طرح الصكوك.وتعد الصكوك أداة تمويليــة أكثــر جذبــًا للشــركات بمختلــف القطاعــات الاقتصادية؛ حيــث تتمتــع بصياغــات تمويليــة متعــددة تتناســب مــع مختلــف أنــواع المشــروعات. كما تمتــاز الصكوك بسـهولة إصدارها مقارنـة بباقـي الأدوات التمويليـة الأخرى، حيـث لا تشـترط وضعًا ماليًا أو جدارة ائتمانيـة معينـة للشـركة المصـدرة للصكوك، بينمـا تعتمـد فقـط علـى دراسـة جدوى المشـروع التي يتــم إصــدار الصكــوك مــن أجــل تمويله، بالإضافــة إلــى ميــزة المشـاركة في الأربـاح، وإمكانية أن تكـون متوافقـة مـع الشـريعة الإسلامية.