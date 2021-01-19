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رئيس التحرير التنفيذي
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جامعة القناة تنظم دورة «استخدام التكنولوجيا في التدريس»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:43 ص
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن تنظيم مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية، لخطته التدريبية لشهر يناير ٢٠٢١، متضمنة حزمة من البرامج المتميزة، مؤكدا على أهمية التدريب في خلق كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليا وعالميا، وتابع أنه مراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كوفيد ١٩- فإنه يتم التدريب أونلاين.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية إن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية، والأكاديمية، وذلك عبر المنصات الإلكترونية.

وقالت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس إن الدورة التدريبية بعنوان استخدام التكنولوجيا في التدريس يتم تنفيذها يومى ١٨، ١٩ يناير الحالى، وهو موجه لأعضاء الهيئة المعاونة ويشارك فيه ٢٠ متدربا من كليات الطب والطب البيطرى وطب الأسنان والعلوم.

وأكملت: الدورة تتناول التدريب على توظيف التقنيات الحديثة فى التدريس، وتنمية مهارات المشاركين فى تصميم واستخدام عروض تقديمية تفاعلية من خلال توظيف تطبيقات ميكروسوفت المختلفة.

جدير بالذكر إن البرنامج ضمن حزمة برامج إعداد المعلم الجامعى الأكاديمى.

يقوم بالتدريب الدكتور تامر حسنين المدرب المعتمد بالمركز ومدير مركز نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي.

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